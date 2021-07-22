Вместо матча российской команды в еврокубках «Матч ТВ» показал фильм «Кровавый спорт». Как так получилось?

Кажется, игру «Сочи» мало кто увидел.

В четверг российские футбольные клубы открывали еврокубковый сезон. «Сочи» на своем поле во 2-м отборочном раунде Лиги конференций играл с «Кешлы» из Азербайджана. Сочинцы одержали уверенную победу — 3:0, а их лидер Кристиан Нобоа провел очередной отличный матч.

Вот только никто этого не увидел. По решению Роспотребнадзора Краснодарского края игра проходила без зрителей. Не было и телетрансляции — «Матч ТВ», который, к слову, на своем официальном сайте позиционирует себя как «российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни», который «по-настоящему сумел возродить интерес к спорту в стране, объединил самые отдаленные уголки страны в едином желании поддержать атлетов, сделав спорт гораздо ближе к людям, а людей активными участниками спортивных мероприятий», матч российской команды в еврокубках не показал.

Игра стартовала в 19.00 по московскому времени, и в это время в эфире «Матч ТВ» начался показ фильма «Кровавый спорт» с Жан-Клодом ван Даммом в главной роли. Кино, конечно, легендарное — такое сейчас уже не снимают, даже на «Кинопоиске» у него весьма высокий рейтинг 7,4.

Не было трансляции и на других каналах, входящих в систему «Матча» и которые входят во многие подписки кабельных операторов и интернет-провайдеров, — ни на одном из трех футбольных каналов, ни на «Премьер». На «Футбол 1» шел повтор матча Лиги Европы прошлого сезона ЦСКА — «Вольфсбергер», на «Футбол 2» — повтор Кубка Либертадорес, на «Футбол 3» — повторы старых матчей чемпионата Германии. На «Матч Премьер» — повтор мартовской игры между ЦСКА и «Зенитом», а потом «Журнал РПЛ».

Игру «Сочи» можно было посмотреть только на сайтах «Матч ТВ» или Sportbox , причем за деньги — трансляция стоила 149 рублей. Или же на клубных ресурсах по системе pay per view от 79 рублей. Объявление об этом сочинцы разместили, например, у себя в Instagram за день до игры, то есть клуб решил сам реализовывать свои права и попытаться на этом заработать.

Ситуация вызвала недоумение болельщиков, однако от каких-либо официальных комментариев представители канала воздержались. Например, последний пост в Telegram -канале Тины Канделаки — это рассказ про видео, на котором комментатор Дмитрий Губерниев поет хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» по-японски.

Комментатор Дмитрий Шнякин и вовсе пошутил по этому поводу.

Не понимаю претензий ???

Ну вот Бурмистров с азербайджанцем единоборство в штрафной ведет. Прямой эфир Матч ТВ. Какие вопросы? pic.twitter.com/CD9jMI2LSu — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) July 22, 2021

Правда, некоторые комментаторы и ведущие начали общение по этому поводу в Сети. Георгий Черданцев у себя в Twitter отмел все претензии, сказав, что это вопрос к клубу — то есть к «Сочи». И он решает, что с ними делать.

Ребят, вы такие странные со своими претензиями. Ну если вы ВООБЩЕ не представляете, как устроен рынок прав, сначала изучите вопрос. Эти права принадлежат КЛУБУ, а не МатчТВ. А права на иной спорт — их федерациям. Клуб (федерация) кому хочет, тому и продает права. Или не продаёт. https://t.co/frPq5BdVZK — Cherdantsev (@cherdantsev) July 22, 2021

Тем не менее от хейта публики «Матч ТВ» это не спасло.

Так, а я правильно понимаю, что первый матч Сочи в еврокубках нигде по ТВ не посмотреть? Это так @MatchTV и в частности @tina_kandelaki популяризирует спорт в стране? К Л А С С И К А??

Не ну «Кровавый спорт» тоже фильм о спорте. Чего эт я — популяризация полным ходом? — Vladislav Galiulin (@Bawe_6peg) July 22, 2021