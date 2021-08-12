Японец Сайто дебютировал в «Рубине», игрок не заявлен в РПЛ
21:20
Японский полузащитник Мицуке Сайто дебютировал за «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:1, второй экстра-тайм).
22-летний футболист вышел на замену перед второй половиной дополнительного времени, заменив корейца Хван Ин Бома.
Напомним, Сайто заменил в заявочном списке «Рубина» на Лигу конференции другого игрока средней линии Дениса Макарова, который перешел в «Динамо». При этом японец не заявлен за казанский клуб в РПЛ.
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