Японец Сайто дебютировал в «Рубине», игрок не заявлен в РПЛ

Японский полузащитник Мицуке Сайто дебютировал за «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:1, второй экстра-тайм).

22-летний футболист вышел на замену перед второй половиной дополнительного времени, заменив корейца Хван Ин Бома.

Напомним, Сайто заменил в заявочном списке «Рубина» на Лигу конференции другого игрока средней линии Дениса Макарова, который перешел в «Динамо». При этом японец не заявлен за казанский клуб в РПЛ.