Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Японец Сайто дебютировал в «Рубине», игрок не заявлен в РПЛ

21:20
Теги:

Японский полузащитник Мицуке Сайто дебютировал за «Рубин» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:1, второй экстра-тайм).

22-летний футболист вышел на замену перед второй половиной дополнительного времени, заменив корейца Хван Ин Бома.

Напомним, Сайто заменил в заявочном списке «Рубина» на Лигу конференции другого игрока средней линии Дениса Макарова, который перешел в «Динамо». При этом японец не заявлен за казанский клуб в РПЛ.

Рубин — Ракув

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Абхазии обнаружили тело россиянки, утонувшей в Адлере
Новое гиперзвучание: с чем связано очередное уголовное дело о госизмене
На Пятом канале акция День добрых дел для Насти Пеньковой
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд