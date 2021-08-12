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Защитник «Рубина» Самошников удален за вторую желтую карточку в матче Лиги Конференций

21:26
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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников получил две желтые карточки в матче Лиги Конференций с польским «Ракувом» и покинул поле.

Карточка была показана арбитром за подкат против игрока польского клуба.

Первая желтая карточка была показана ошибочно. В борьбе с игроком «Ракува» Илья Самошников сыграл в мяч, без нарушения правил, однако арбитр решил, что россиянин нарушил правила и сделал предупреждение.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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