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Впервые в карьере Жозе Моуринью его команда пропустила шесть мячей за матч

22:35
Жозе Моуринью. Фото Twitter
Жозе Моуринью. Фото Twitter
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Матч Лиги Конференций против «Буде-Глимт» (1:6) принес главному тренеру римлян Жозе Моуринью антирекорд за всю его карьеру.

Как сообщает Opta, впервые за весь период работы португальского специалиста его команда пропустила шесть мячей. Это была 1008-й официальный матч в его карьере.

Норвежский клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Ромы» шесть очков и второе место.

58-летний Жозе Моуринью тренирует «Рому» с текущего сезона.

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Евгений Петров все материалы автора
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