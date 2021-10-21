Впервые в карьере Жозе Моуринью его команда пропустила шесть мячей за матч
22:35
Матч Лиги Конференций против «Буде-Глимт» (1:6) принес главному тренеру римлян Жозе Моуринью антирекорд за всю его карьеру.
1 — A Jos? Mourinho side has conceded 6+ goals in a single game for the first time ever, in what is the 1008th match of his managerial career. Shock.— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 21, 2021
#UECL #BodoGlimtRoma
Как сообщает Opta, впервые за весь период работы португальского специалиста его команда пропустила шесть мячей. Это была 1008-й официальный матч в его карьере.
Норвежский клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Ромы» шесть очков и второе место.
58-летний Жозе Моуринью тренирует «Рому» с текущего сезона.
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