Жозе Моуринью взял на себя вину за разгромное поражение от «Буде-Глимт»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Буде-Глимт» (1:6) в Лиге конференций.

«При счете 1:3 мы совершенно потеряли голову, — цитирует специалиста Football Italia. — Казалось, что они будут забивать всякий раз, когда получат мяч. Объяснение простое — они были сильнее. И это моя ошибка, потому что наша первая команда лучше нашей второй команды. Команда с более высоким качеством выиграла матч.

Это моя ответственность. Я выбрал тих игроков. Впрочем, если бы я использовал игроков первой команды, кто-то из них мог бы получить травму. В таком случае мы могли бы пропустить 4-5 мячей от «Наполи» в воскресенье, и это решение все равно считалось бы неверным.

4-5 недель назад я сказал, что нам нужно сходить в Ватикан помолиться, чтобы не было травм. Тогда я еще не знал, о чем я говорю. Стартовый состав «Буде-Глимт» сегодня был сильнее нашего второго состава. Следовательно, я должен играть одними и теми же парнями каждую неделю и довести их до изнеможения.

Возможно, я переоценил способности своих игроков. Мы знали, что «Буде-Глимт» — наш самый сильный соперник в этой группе, но я надеялся, что мы сыграем по-другому. Сольбаккен был словно на мотоцикле MotoGP, а наши защитнике — на велосипеде. В следующий раз в Риме Джанлука Манчини и Матиас Вина будут готовы к нему».

Норвежский клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Ромы» шесть очков и второе место.