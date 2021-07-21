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Владимир Федотов: «У «Сочи» непростой график: 12 матчей за 35 дней»

16:19
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции перед домашним матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против «Кешли» посетовал на календарь команды.

«У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней, — сказал Федотов. — Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находиться в боевой готовности. Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого соревнования и РПЛ и двигаться дальше».

Главный тренер российской команды подчеркнул, что на пик формы еще рано выходить.

«Этот график матчей позволит нам приобрести тот баланс, который нам необходим», — сказал Федотов.

Первая встреча «Сочи» и команды из Азербайджана пройдет в четверг, 22 июля, начало в 19.00 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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