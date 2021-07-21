Федотов вспомнил об игре в Кубке Интертото

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перед первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против бакинского «Кешлы» вспомнил о выступлении в Кубке Интертото в качестве футболиста.

Федотов в составе «Уралмаша» дошел до полуфинала Кубка Интертото-1996. Тогда российская команда уступила датскому «Силькеборгу» (1:2, 1:0).

«После Интертото были прекрасные ощущения. Мы отлично шли по турниру. Но не смогли пройти до конца. Эти впечатления для нас были новыми. Там совершенно другой уровень. Это все пойдет на пользу нашей команде», — сказал Федотов.

22 июля сочинцы сыграют против «Кешлы» в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19.00 (мск).