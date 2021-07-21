Тренер «Сочи» Федотов высказался о готовности команды к матчу с «Кешлы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перед первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против бакинского «Кешлы» высказался о своей команде и сопернике.

«Мы уважаем любого соперника. Конечно, мы изучили «Кешлы». У них часть игроков ушла, часть пришла. Они провели несколько матчей со своими командами из Азербайджана. Нам не удалось найти ни одного видео. Молодцы, хорошо сработали. Но мы смотрели предыдущие игры. Мы понимаем, в каком стиле и в каком ключе будет действовать команда. Нам удалось что-то собрать.

У новичков разная степень готовности. Но заключительные матчи на Кубке дают нам основания полагать, что команда находится под общим знаменателем. Матч с «Рубином» показал, что мы на правильном пути. Есть команды взаимодействия, которые позволяют чувствовать себя уверенно.

У нас есть позиция русского футболиста и есть одна для легионера. Есть футболисты по списку Б, которые не занимают заявку. Они младше 2001 года, но имеют право за нас выступать", — сказал Федотов.

22 июля сочинцы сыграют против «Кешлы» в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19.00 (мск).