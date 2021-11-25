«Кайрат» открыл счет в матче Лиги конференций против «Базеля». Отличился Вагнер Лав.

Бывший форвард ЦСКА забил на 23-й минуте, замкнув фланговую передачу. Это его первый гол в основном раунде Лиги конференций.

Счет матча — 1:0 в пользу казахстанского клуба. 37-летний бразилец завершит выступления с командой в Лиге конференций, после чего покинет клуб. Его контракт истекает в конце года и не будет продлен.

Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.