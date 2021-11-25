Вагнер Лав открыл счет в матче «Кайрат» — «Базель» и забил свой первый гол в Лиге конференций
18:58
«Кайрат» открыл счет в матче Лиги конференций против «Базеля». Отличился Вагнер Лав.
Бывший форвард ЦСКА забил на 23-й минуте, замкнув фланговую передачу. Это его первый гол в основном раунде Лиги конференций.
Счет матча — 1:0 в пользу казахстанского клуба. 37-летний бразилец завершит выступления с командой в Лиге конференций, после чего покинет клуб. Его контракт истекает в конце года и не будет продлен.
Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
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