Болельщики «Кайрата» поблагодарили Вагнера Лав прощальным баннером

Болельщики «Кайрата» продемонстрировали баннер в честь форварда команды Вагнера Лав на матче Лиги конференций против «Базеля». Футболит покинет команду по окончании 2021 года.

На баннере изображен нападающий и надпись «спасибо» на трех языках — казахском, русском и португальском.

Вагнер Лав открыл счет в этом матче на 23-й минуте. 37-летний бразилец завершит выступления с командой в Лиге конференций, после чего покинет клуб. Его контракт истекает в конце года и не будет продлен.

Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.