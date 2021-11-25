Болельщики «Кайрата» поблагодарили Вагнера Лав прощальным баннером
19:07
Болельщики «Кайрата» продемонстрировали баннер в честь форварда команды Вагнера Лав на матче Лиги конференций против «Базеля». Футболит покинет команду по окончании 2021 года.
На баннере изображен нападающий и надпись «спасибо» на трех языках — казахском, русском и португальском.
Вагнер Лав открыл счет в этом матче на 23-й минуте. 37-летний бразилец завершит выступления с командой в Лиге конференций, после чего покинет клуб. Его контракт истекает в конце года и не будет продлен.
Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
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