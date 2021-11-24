Моуринью: «Для нас матч против «Зари» это финал, Дзаньоло поможет нам выиграть»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против луганской «Зари» в 5-м туре группового этапа Лиги Конференций.

«Для нас это будет финал, — приводит слова тренера Football Italia. — Конечно будет трудно играть в течение нескольких месяцев в чемпионате страны и Лиги Конференций, но это «проблема», которую мы хотим решить. Мы потеряли всех левых защитников, из-за этого мы перешли на другую схему, но состав команды не создан для такой игры».

Моуриньо также рассказал о вероятном составе на матч с украинским клубом.

«Завтра точно будут играть форвард Тэмми Абрахам, нападающий Николо Дзаньоло и вратарь Руй Патрисиу. Я не жду ничего особенного от Дзаниоло, я жду отличной игры от всей команды, мы должны сделать все для победы», — добавил он.

Матч «Рома» — «Заря» пройдет в четверг, 25 ноября. Начала — в 23:00 по московскому времени.

Итальянский клуб занимает второе место в группе С, набрав 7 очков в 4 матчах.