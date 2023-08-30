В «Тоболе» рассказали, как смогли получить визы для российских футболистов

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров рассказал, что УЕФА помог казахстанскому клубу с получением шенгенских виз для ряда игроков и сотрудников, обратившись к властям Чехии напрямую.

Калдияров сообщил, что клуб занимались этим вопросом недели две, даже хотел получать визы в другой стране.

«Мы занимались этим вопросом недели две, даже хотели получить эти визы в другой стране. Перед отлетом сказали, что если не получим визы, то это будет нарушением регламента, потому что обе команды должны иметь равные возможности. Мы оповестили другую сторону, что если наши некоторые футболисты не получат визы, то не будем выходить на поле. До этого не было никакого резонанса, а когда приземлились, уже появился», — приводит слова Калдиярова РИА Новости.

Также совладелец «Тобола» заявил, что чехи понимали, что могут получить техническое поражение, поэтому ситуация разрешилась.

«Безусловно, УЕФА отработал на высшем уровне, в «Виктории» тоже сделали все, что от них зависело. Получается, УЕФА связался с руководством Чехии и помог нам в этом вопросе. Чехи тоже понимали, что могут получить техническое поражение, поэтому стороны все осознавали и ситуация разрешилась. Получали визы в нерабочее время. Мы подали паспорта и через 15 минут забрали», — сказал Калдияров.

По словам совладельца клуба, игроки команды, получившие визы, будут готовы сыграть в предстоящем матче. За «Тобол» выступают россияне Иван Коновалов, Павел Киреенко, Альберт Габараев, белорус Павел Забелин, также в клубе работает белорусский фитнес-тренер Евгений Кресик.

Второй матч между «Викторией» и «Тоболом» в финале квалификации Лиги конференций состоится 31 августа. Первая игра завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.