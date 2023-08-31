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Сегодня, 21:40

«Буде-Глимт» Хайкина вышел в групповой этап Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Буде-Глимт» на своем поле обыграл румынский «Сепси» в ответном матче квалификации Лиги конференций — 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. С тем же счетом завершился и первый матч, поэтому победитель определился в дополнительное время.

Победу норвежскому клубу принес дубль Амаля Пеллегрино, который отличился на 29-й и 100-й минутах. Еще один гол с передачи Пеллегрино на 24-й минуте забил Сондре Серли.

За «Сепси» голами отметились Ишник Алими (42-я минута) и Роланд Варга (46-я). Команда завершала встречу в меньшинстве — в концовке дополнительного времени вторую желтую карточку получил Мариуш Стефанеску.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч.

Кроме того, в групповую стадию Лиги конференций вышли финский ХИК, обыгравший румынский «Фарул» (3:2 по итогам двух встреч) и исландский «Брейдаблик», одержавший победу над «Стругой» из Македонии (2:0 по итогам двух встреч).

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:2
Сепси
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 19:00. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
2:0
Фарул
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 19:45. Kopavogsvollur (Коупавогюр)
Брейдаблик
1:0
Струга

Никита Хайкин
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
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