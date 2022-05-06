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Траунер — о ничьей с «Марселем»: «Это была настоящая битва»

Траунер назвал ответный матч с «Марселем» битвой
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер прокомментировал ничью с «Марселем» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Голландская команда благодаря победе в первой встрече вышла в финал.

«Это была настоящая битва. Атмосфера была потрясающая. В такой атмосфере здорово играть. Нам удалось прибавить по ходу сезона. Мы вышли в финал и, конечно, хотим его выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Траунера.

В первом матче победу одержал «Фейеноорд» (3:2), поэтому вышел в финал. В другом полуфинале «Рома» по сумме двух встреч выиграла у «Лестера».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033449--marseille-vs-feyenoord/updates/
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