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Сегодня, 02:05

Сампаоли считает, что «Марсель» заслуживал выход в финал Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хорхе Сампаоли.
Фото AFP

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. В финал вышла голландская команда.

«Я немного разочарован. Мы хотели выйти в финал и заслуживали победу. В очередной раз нам не удалось реализовать свои моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

В первом матче победу одержал «Фейеноорд» (3:2), поэтому вышел в финал. В другом полуфинале «Рома» по сумме двух встреч выиграла у «Лестера».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033449--marseille-vs-feyenoord/updates/
Футбол
Лига конференций
ФК Марсель
Хорхе Сампаоли
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