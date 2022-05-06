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Сегодня, 01:59

Моуринью стал первым тренером, выводившим команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

«Рома» по сумме двух встреч обыграла «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинале «Фейеноорд» обыграл «Марсель».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Напомним, в сезоне-2021/22 проводится первый розыгрыш Лиги конференций в истории.

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Жозе Моуринью
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