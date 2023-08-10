«Сабах» Мусаева обыграл «Партизан» в полуфинале квалификации Лиги конференций, «Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Пюник»

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«Сабах» на своем поле одержал победу над «Партизаном» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 2:0.

Победу команде российского специалиста Мурада Мусаева принес дубль Бояна Летича, который отличился на 70-й и 74-й минутах.

В параллельной встрече «Буде-Глимт» дома разгромил «Пюник» — 3:0. За норвежский клуб отличились Альберт Гренбек (8-я минута), Фарис Мумбанья (31-я) и Амаль Пеллегрино (56-я).

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч.

Ответные матчи между командами пройдут 17 августа.