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«Сочи» и «Рубин» завершили выступления в Лиге конференций

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«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиги конференций. Сегодня, 13 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.

Тем не менее, в турнире могут оказаться «Локомотив» и «Спартак», которые сыграют на групповой стадии Лиги Европы и квалификации Лиги Европы, соответственно.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.

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Александр Кравченко все материалы автора

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