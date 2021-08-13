После вылета «Рубина» из еврокубков в телеэфире показали повтор выпуска «Вечернего Урганта» со Слуцким
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В ночь с 12 на 13 августа в эфире «Первого канала» была показана запись программы «Вечерний Ургант» от 19 мая, гостем которой стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Главной темой разговора было яркое празднование 50-летия специалиста.
«Начнем выступление с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, и очень бы хотелось дойти до группового турнира», — сказал Слуцкий тогда в эфире.
В четверг, 12 августа, «Рубин» проиграл в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Ракуву» и выбыл из турнира.
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