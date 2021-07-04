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Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги конференций

17:15
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Бригада Алексея Матюнина назначена обслуживать матч первого отборочного раунда Лиги конференций между «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) и «Влазнией» (Албания), сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами Матюнина станут Валерий Данченко и Дмитрий Мосякин. Четвертый арбитр — Евгений Кукуляк.

Матч «Широки Бриег» — «Влазния» состоится 8 июля и пройдет в Боснии и Герцеговине. Начало — в 22:00 (мск).

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