Белорусское «Торпедо-БелАЗ» может сыграть в Казани домашний матч Лиги конференций
29 июня 2021, 23:45
«Торпедо-БелАЗ» ведет переговоры о проведении домашнего матча еврокубков в Казани, сообщает football.by.
По данным источника, из-за санкций со стороны Евросоюза датский «Копенгаген» не сможет прилететь в Белоруссию. В связи с этим «Торпедо» пришлось договариваться о переносе домашних матчей в другую страну.
Приоритетным вариантом для команды из Жодино является Казань. С большой долей вероятности ответный поединок 2-го раунда Лиги конференций против «Копенгагена» пройдет на одном из стадионов в столице Татарстана.
Матчи запланированы на 22 и 29 июля.
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