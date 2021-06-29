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Белорусское «Торпедо-БелАЗ» может сыграть в Казани домашний матч Лиги конференций

29 июня 2021, 23:45
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«Торпедо-БелАЗ» ведет переговоры о проведении домашнего матча еврокубков в Казани, сообщает football.by.

По данным источника, из-за санкций со стороны Евросоюза датский «Копенгаген» не сможет прилететь в Белоруссию. В связи с этим «Торпедо» пришлось договариваться о переносе домашних матчей в другую страну.

Приоритетным вариантом для команды из Жодино является Казань. С большой долей вероятности ответный поединок 2-го раунда Лиги конференций против «Копенгагена» пройдет на одном из стадионов в столице Татарстана.

Матчи запланированы на 22 и 29 июля.

Дополнительная информация:

https://football.by/news/152971.html

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Иван Шитик все материалы автора

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