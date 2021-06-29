Белорусское «Торпедо-БелАЗ» может сыграть в Казани домашний матч Лиги конференций

«Торпедо-БелАЗ» ведет переговоры о проведении домашнего матча еврокубков в Казани, сообщает football.by.

По данным источника, из-за санкций со стороны Евросоюза датский «Копенгаген» не сможет прилететь в Белоруссию. В связи с этим «Торпедо» пришлось договариваться о переносе домашних матчей в другую страну.

Приоритетным вариантом для команды из Жодино является Казань. С большой долей вероятности ответный поединок 2-го раунда Лиги конференций против «Копенгагена» пройдет на одном из стадионов в столице Татарстана.

Матчи запланированы на 22 и 29 июля.