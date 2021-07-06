Форвард «Мосты» Эмеме забил первый мяч в истории Лиги конференций
20:11
Автором первого гола в истории Лиги конференций УЕФА стал форвард мальтийского клуба «Моста» Эво Крайст Эмеме. Он отличился на 23-й минуте матча первого отборочного раунда турнира против словацкого «Спартака» из Трнавы.
20-летний нигериец в прошлом сезоне провел 21 матч за команду и забил восемь мячей при четырех голевых передачах. По ходу второго тайма «Моста» ведет 3:1.
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