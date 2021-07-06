Форвард «Мосты» Эмеме забил первый мяч в истории Лиги конференций

Автором первого гола в истории Лиги конференций УЕФА стал форвард мальтийского клуба «Моста» Эво Крайст Эмеме. Он отличился на 23-й минуте матча первого отборочного раунда турнира против словацкого «Спартака» из Трнавы.

20-летний нигериец в прошлом сезоне провел 21 матч за команду и забил восемь мячей при четырех голевых передачах. По ходу второго тайма «Моста» ведет 3:1.