«Рома» — «Буде-Глимт»: Хайкин займет место в ворота норвежского клуба

«Рома» примет на своем поле «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский голкипер «Буде-Глимт» займет место в воротах с первых минут.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Кумсон, Эспейорд, Сольбаккен.

Напомним, что в первой встрече «Буде-Глимт» на своем поле победил со счетом 2:1.