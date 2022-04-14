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Сегодня, 21:07

«Рома» — «Буде-Глимт»: Хайкин займет место в ворота норвежского клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» примет на своем поле «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский голкипер «Буде-Глимт» займет место в воротах с первых минут.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Мхитарян, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Кумсон, Эспейорд, Сольбаккен.

Напомним, что в первой встрече «Буде-Глимт» на своем поле победил со счетом 2:1.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
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