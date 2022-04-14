Лига конференций, «Рома» — «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию
14 апреля «Рома» сыграет с «Буде-Глимт» в Лиге конференций
В четверг, 14 апреля, «Рома» сыграет с «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
Встреча пройдет в Риме (Италия) на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Первый матч этих команд завершился со счетом 2:1 в пользу норвежской команды.
Следить за игрой «Рома» — «Буде-Глимт» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.
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