Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:30

Лига конференций, «Рома» — «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию

14 апреля «Рома» сыграет с «Буде-Глимт» в Лиге конференций
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
«Рома» — «Буде-Глимт».
Фото AFP

В четверг, 14 апреля, «Рома» сыграет с «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Встреча пройдет в Риме (Италия) на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Первый матч этих команд завершился со счетом 2:1 в пользу норвежской команды.

Следить за игрой «Рома» — «Буде-Глимт» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига конференций. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Буде-Глимт

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига конференций, ПСВ — «Лестер»: прямая трансляция матча
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости