Армянский «Ной» обыграл финский «КуПС» в отборочном турнире Лиги конференций
19:13
В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций армянский клуб «Ной» обыграл представителя Финляндии «КуПС» (1:0).
Единственный мяч в свои ворота на 77-й минуте забил полузащитник гостей Антон Попович. В матчах «Лиепая» — «Струга» и «Силекс» — «Петрокуб» был зафиксирован счет 1:1.
Ответные матчи пройдут 15 июля.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Первые матчи
«Лиепая» (Латвия) — «Струга» (Македония) — 1:1 (1:0)
8 июля. Лиепая. Стадион «Daugava».
«Силекс» (Македония) — «Петрокуб» (Молдавия) — 1:1 (1:1)
8 июля. Кратово. Стадион «Gradski stadion Kratovo».
«Ной» (Армения) — «КуПС» (Финляндия) — 1:0 (0:0)
8 июля. Ереван. Стадион «Mika Stadium».
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