Армянский «Ной» обыграл финский «КуПС» в отборочном турнире Лиги конференций

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций армянский клуб «Ной» обыграл представителя Финляндии «КуПС» (1:0).

Единственный мяч в свои ворота на 77-й минуте забил полузащитник гостей Антон Попович. В матчах «Лиепая» — «Струга» и «Силекс» — «Петрокуб» был зафиксирован счет 1:1.

Ответные матчи пройдут 15 июля.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Лиепая» (Латвия) — «Струга» (Македония) — 1:1 (1:0)

8 июля. Лиепая. Стадион «Daugava».

«Силекс» (Македония) — «Петрокуб» (Молдавия) — 1:1 (1:1)

8 июля. Кратово. Стадион «Gradski stadion Kratovo».

«Ной» (Армения) — «КуПС» (Финляндия) — 1:0 (0:0)

8 июля. Ереван. Стадион «Mika Stadium».