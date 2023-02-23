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Сегодня, 22:40

«Шериф» обыграл «Партизан» и вышел в 1/8 финала Лиги Конференций

Виталий Косик
Корреспондент
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«Шериф» одержал победу над «Партизан» и прошел в 1/8 финала Лиги Конференций — 3:1.

За тираспольский клуб забили Седрик Бадоло, а также дублем отметился Мухамед Диоп.

В первом матче сербская команда одержала минимальную победу над молдавским клубом — 1:0.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 20:45. FK Partizan (Белград)
Партизан
1:3
Шериф

«Лацио» играет вничью с «ЧФР Клуж» — 0:0. Итальянский клуб проходит в следующую стадию ЛК по сумме двух встреч. В первом матче «орлы» переиграли румынский клуб с минимальным счетом — 1:0.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Dr. Constantin Radulescu (Клуж-Напока)
ЧФР
0:0
Лацио

«АЕК Ларнака» играет вничью с «Днепром-1». Греческий клуб проходит в 1/8 финала Лиги Конференций из-за победы в первом матче со минимальным счетом 1:0.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Днепр-1
0:0
АЕК Л
Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Днепр-1
ФК Лацио
ФК Партизан
ФК ЧФР Клуж
ФК Шериф (Тирасполь)
1
1
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