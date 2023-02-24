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«Фиорентина», «Лех» и «Базель» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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23 февраля. «Фиорентина» — «Брага» — 3:2.
Фото Reuters

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.

Гости забили быстрый гол, а затем удвоили преимущество. Хозяева до перерыва удалось отыграть один мяч. Во второй половине «Фиорентина» забили еще два гола. Автором победного мяча на 83-й минуте стал Артур Кабрал.

В первой встрече итальянский клуб выиграл с крупным счетом 4:0.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Брага

«Базель» на своем поле выиграл у «Трабзонспора» — 2:0. Гости не смогли реализовать пенальти, а также один их гол был отменен ВАР. В следующую стадию вышла швейцарская команда, так как в первой встрече турецкий клуб выиграл с минимальным счетом.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 23:00. St. Jakob Park (Базель)
Базель
2:0
Трабзонспор

«Лех» с минимальным счетом выиграл у «Буде Глимта» в ответном матче — 1:0. Единственный мяч на счету Микаэля Ишака. В первой встрече голов забито не было.

Лига конференций. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Poznan Stadium (Познань)
Лех
1:0
Буде-Глимт

Соперники по 1/8 финала определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига конференций
ФК Базель
ФК Брага
ФК Буде-Глимт
ФК Трабзонспор
ФК Фиорентина
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