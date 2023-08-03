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Сегодня, 22:02

«Буде-Глимт» Хайкина вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никита Хайкин.
Фото ФК «Буде-Глимт»

Норвежский «Буде-Глимт» в гостях обыграл чешский «Богемианс» в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 4:2.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл полный матч.

В первом матче норвежский клуб дома разгромил соперника (3:0). Таким образом, команда сыграет в следующем раунде квалификации.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:05. Dolicek Stadion (Прага)
Богемианс 1905
2:4
Буде-Глимт

«Маккаби» из Тель-Авива на чужом поле обыграл молдавский «Петрокуб» — 2:0. Израильский клуб одержал победу по итогам двух встреч (5:0).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:00. Municipal Stadium (Хынчешты)
Петрокуб
0:2
Маккаби Тель-Авив

Румынский «Сепси» на своем поле разгромил ЦСКА из Софии (4:0) и сыграет в третьем квалификацинном раунде (первая игра 2:0).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:00. Municipal (Сфынту-Георге)
Сепси
4:0
ЦСКА Сф

Никита Хайкин
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
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