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Сегодня, 22:37

ПАОК в меньшинстве благодаря двум автоголам разгромил «Бейтар» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Греческий ПАОК в гостях одержал победу над израильским «Бейтаром» во втором квалификационном раунде Лиги конференций — 4:1.

ПАОК вышел вперед на 12-й минуте благодаря автоголу Ади Готлиба. На 40-й минуте греческий клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Дуглас Аугусто.

Несмотря на удаление, в конце первого тайма преимущество гостей удвоил Брандон Томас, а несколько минут спустя разницу в счете восстановил гол Фреда Фрайдея.

На 90+2-й минуте еще один автогол на свой счет записал Трази Томас, а окончательный счет через 5 минут установил гол Янниса Константинелиаса.

В третьем квалификационном раунде ПАОК встретится с хорватским «Хайдуком».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:30. Teddy Stadium (Иерусалим)
Бейтар И
1:4
ПАОК

Латвийская «Рига» на последних секундах дополнительного времени вырвала победу на венгерским «Кечкеметом» (3:1) и сыграет в следующей стадии квалификации.

Норвежский «Русенборг» дома в дополнительное время одержал победу над «Крусейдерс» (3:2) после ничьей в первой встрече (2:2).

Соперником «Русенборга» в следующем раунде станет шотландский «Хартс».

Латвийская «Рига» на последних секундах дополнительного времени вырвала победу на венгерским «Кечкеметом» (3:1) и сыграет в следующей стадии квалификации.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:00. Skonto (Рига)
Рига
3:1
Кечкемет
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 20:00. Lerkendal (Тронхейм)
Русенборг
3:2
Крусейдерс
Футбол
Лига конференций
ФК Бейтар
ФК ПАОК
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