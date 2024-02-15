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15 февраля, 19:00

«Олимпиакос» — «Ференцварош»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Трансляция игры «Олимпиакос» — «Ференцварош» начнется на «Матч Футбол 3» в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби.
Аюб эль-Кааби.
Фото Global Look Press

Греческий «Олимпиакос» на своем поле стадиона «Караискакис» примет венгерский «Ференцварош» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций 15 февраля. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Олимпиакос» — «Ференцварош» пройдет на канале «Матч Футбол 3». Начало прямого эфира в 20.30 мск. Ключевые события поединка будут доступны в матч-центре «СЭ».

Ответная игра 1/16 финала Лиги конференций «Ференцварош» — «Олимпиакос» состоится 22 февраля на стадионе «Групама Арена» в Будапеште.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги конференций стал «Вест Хэм», который в финале обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
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