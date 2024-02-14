Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля
15 февраля пройдет восемь матчей плей-офф Лиги конференций
15 февраля состоятся матчи стыкового раунда Лиги конференций сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и информацию о трансляциях игр еврокубка. Время начала — московское.
Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание и где смотреть трансляции матчей Лиги конференций 15 февраля
- 20.45. «Штурм» — «Слован» Бр. Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»
- 20.45. «Юнион» — «Айнтрахт». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»
- 20.45. «Олимпиакос» П — «Ференцварош. Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
- 20.45. «Мольде» — «Легия». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»
- 23.00. «Маккаби» Хф — «Гент». Видеотрансляция на «Матч Премьер» (главные моменты)
- 23.00. «Серветт» — «Лудогорец». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»
- 23.00. «Бетис» — «Динамо» Зг. Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»
- 23.00. «Аякс» — «Буде-Глимт. Видеотрансляция на «Матч Игра»
На канале «Матч Премьер» можно также увидеть самые интересные моменты из игр Лиги конференций.
Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.
Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
Новости
25 дек 2023 15:31
2
18 дек 2023 16:17
13
15 дек 2023 13:37
11