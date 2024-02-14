Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

15 февраля состоятся матчи стыкового раунда Лиги конференций сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и информацию о трансляциях игр еврокубка. Время начала — московское.

Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции матчей Лиги конференций 15 февраля

20.45. «Штурм» — «Слован» Бр. Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»

20.45. «Юнион» — «Айнтрахт». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»

20.45. «Олимпиакос» П — «Ференцварош. Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

20.45. «Мольде» — «Легия». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»

23.00. «Маккаби» Хф — «Гент». Видеотрансляция на «Матч Премьер» (главные моменты)

23.00. «Серветт» — «Лудогорец». Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»

23.00. «Бетис» — «Динамо» Зг. Видеотрансляция на сайте «Матч ТВ»

23.00. «Аякс» — «Буде-Глимт. Видеотрансляция на «Матч Игра»

На канале «Матч Премьер» можно также увидеть самые интересные моменты из игр Лиги конференций.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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