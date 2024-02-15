Трансляция игры «Молде» — «Легия» начнется на сайте «Матч ТВ» в 20.30

Норвежский «Молде» дома на стадионе «Акер» примет польскую «Легию» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций 15 февраля. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Молде» — «Легия» можно будет на сайте канала «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 20.30 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Ответная игра 1/16 финала Лиги конференций состоится 22 февраля в Варшаве на стадионе Войска Польского.

«Легия» заняла второе место в группе E Лиги конференций с 12 очками. «Мольде» с семи баллами стал третьим в группе H Лиги Европы.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля