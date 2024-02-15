Трансляция игры «Аякс» — «Буде-Глимт» начнется на «Матч Игра» в 22.45

«Аякс» 15 февраля на своем поле стадиона «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме примет «Буде-Глимт» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция поединка «Аякс» — «Буде-Глимт» начнется в 22.45 мск на телеканале «Матч Игра». Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/16 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Аякс» пройдет 22 февраля на стадионе «Аспмюра» в городе Буде.

«Аякс» занял третье место в группе B Лиги Европы с пятью очками , а «Буде-Глимт» стал вторым в группе D с 10 баллами в Лиге конференций.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля