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15 февраля, 21:30

«Аякс» — «Буде-Глимт»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Трансляция игры «Аякс» — «Буде-Глимт» начнется на «Матч Игра» в 22.45
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аякса» Джордан Хендерсон.
Джордан Хендерсон.
Фото Reuters

«Аякс» 15 февраля на своем поле стадиона «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме примет «Буде-Глимт» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция поединка «Аякс» — «Буде-Глимт» начнется в 22.45 мск на телеканале «Матч Игра». Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/16 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Аякс» пройдет 22 февраля на стадионе «Аспмюра» в городе Буде.

«Аякс» занял третье место в группе B Лиги Европы с пятью очками , а «Буде-Глимт» стал вторым в группе D с 10 баллами в Лиге конференций.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

Футбол
Лига конференций
ФК Аякс
ФК Буде-Глимт
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