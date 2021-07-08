«Интер Турку» и «Пушкаш Академия» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги конференций

Финский «Интер» из Турку и венгерский клуб «Пушкаш Академия» сыграли вничью (1:1) в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций.

В другом матче этой стадии латвийский РФШ дома проиграл фарерскому «Клаксвику» (2:3). Андоррская «Сант-Хулия» и мальтийская «Гзира Юнайтед» разошлись миром (0:0). Литовская «Судува» победила «Валмиеру» из Латвии (2:1). Финская «Хонка» и фарерский «Рунавик» завершили матч нулевой ничьей.

Ответные матчи пройдут 15 июля.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Интер Т» — «Пушкаш Академия» — 1:1 (0:0)

8 июля. Турку. Стадион «Веритас»

РФШ (Латвия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 2:3 (0:2)

8 июля. Рига. Стадион «Arkadija».

«Сант-Хулия» (Андорра) — «Гзира Юнайтед» (Мальта) — 0:0

8 июля. Санта-Колома. Стадион центра подготовки ФАФ.

«Судува» (Литва) — «Валмиера» (Латвия) — 2:1 (1:1)

8 июля. Мариямполе. Стадион «Судува».

«Хонка» (Финляндия) — «Рунавик» (Фарерские острова) — 0:0

8 июля. Эспоо. Стадион «Tapiolan Urheilupuisto».