Моуринью заявил, что намерен выиграть Лигу конференций с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что намерен выиграть Лигу конференций вместе с римской командой.

«Я выигрывал еврокубок, которого больше не существует. Это было в 1997-м году с «Барселоной», тогда мы выиграли Кубок обладателей кубков, я работал ассистентом в команде. Теперь я хочу выиграть Лигу конференций, но наша цель — выиграть не только этот трофей, мы хотим выиграть все три турнира, в которых участвуем — чемпионат, Кубок и Лигу конференций. Конечно, чемпионат — это приоритет для нас, но я хочу выстроить правильный менталитет в команде. Каждый следующий матч важен.



Сейчас мы далеки от победы в Лиге конференций, но мне это действительно интересно. Первым шагом будет победа в группе. Никаких отпусков или отдыха, все будут на матче с софийским ЦСКА. У нас команда, коллектив, и если кто-то, кто играл с «Сассуоло» в чемпионате, окажется на скамейке, то так и должно быть», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Завтра, 16 сентября «Рома» проведет свой первый матч групповой стадии Лиги конференций против софийского ЦСКА. Начало встречи — в 22.00 (мск).