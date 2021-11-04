Лига конференций УЕФА: ЛАСК победил «Алашкерт» и другие результаты

ЛАСК победил «Алашкерт» в матче Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе ЛАСКа дубль оформил Кейто Накамура.

В другом матче группы А «Маккаби» победил ХИК со счетом 3:0.

В матче группы В «Гент» и «Партизан» сыграли вничью (1:1).

«Заря» победила софийский ЦСКА со счетом 2:0 в матче группы С.

Во встрече группы D АЗ обыграл ЧФР со счетом 2:0. А «Раннерс» и «Яблонец» сыграли вничью (2:2).

В группе F «Слован» разгромил «Линколн» (4:1). А в игре группы Н «Омония» и «Базель» не смогли выявить победителя (1:1).

Лига конференций

Группа A

ЛАСК (Австрия) — «Алашкерт» (Армения) — 2:0 (1:0)

Голы: Накамура, 12 (1:0). Накамура, 87 (2:0).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Поцманн, Луккенедер, Михорль, Реннер, Хюн Сок Хонг, Хорват (Грубер, 61), Моншайн (Летар, 86), Гойгингер, Накамура, Шмидт (Флеккер, 61).

«Алашкерт» (Армения): Юрченко, Крючков, Восканян, Болевич, Папикян (Глишич, 52), Овсепян (Едигарян, 84), Григорян, Камета, Безекур (Милинкович, 60), Михайлович (Джеймс, 61), Эмбало.

Предупреждения: Григорян, 33. Восканян, 44. Реннер, 66.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

4 ноября. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — ХИК (Финляндия) — 3:0 (1:0)

Голы: Кувас, 22 (1:0). Лингман, 65 — в свои ворота (2:0). Хозез, 90+3 (3:0).

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль): Перец, Йеини, Саборит, Жералдес, Эрнандес, Пивен, Глазер (Шахар, 77), Каничовски (Голаса, 66), Бен-Хаим (Альмог, 59), Перица (Халяйла, 67), Кувас (Хозез, 78).

ХИК (Финляндия): Кето, Морен, О`Шонесси, Теньо, Лингман, Пелтола (Мурильо, 46), Браун, Вяянянен (Р.Риски, 72), Жаир, Танака (Валенчич, 58), Р.Риски (Хостикка, 72).

Предупреждения: Теньо, 30. Каничовски, 48. Эрнандес, 90.

Судья: Обренович (Словения).

4 ноября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».

Группа B

«Гент» (Бельгия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (0:0)

Голы: Урошевич, 66 (0:1). Тиссудали, 80 (1:1).

«Гент»: Синан Болат, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Окуму, Кастро-Монтес (Самойс, 90+1), Ханше-Ольсон, Кумс, Оджиджа-Офоэ (Де Сарт, 72), Безус (Чакветадзе, 72), Овусу (Тиссудали, 72), Депуатр.

«Партизан» (Сербия): Попович, Милькович, Вуячич, Милетич, Урошевич (Обрадович, 88), Саничанин, Натхо (Смилянич, 76), Йоич, Пантич (Йович, 90+1), Рикарду Гомеш, Мениг (Лутовац, 87).

Судья: Кавана (Англия).

4 ноября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Группа D

АЗ (Нидерланды) — ЧФР (Румыния) — 2:0 (1:0)

Голы: Гудмундссон, 5 (1:0). Павлидис, 86 (2:0).

АЗ (Нидерланды): Виндаль Йенсен, Мартинс Инди, Хатзидиакос (Бекема, 89), Вайндал, Сугавара, Класи, Мидтсье (Рейндерс, 46), де Вит (Эвьен, 77), Гудмундссон, Павлидис (Дейн, 89), Карлссон.

ЧФР (Румыния): Бэлгрэдян, Камора, Сушич (Маня, 83), Граовац, Буркэ, Буэнна, Кулио (Костаке, 78), Бордеяну (Боатенг, 65), Дяк, Алибек (Дебелюх, 46), Пэун (Петрила, 66).

Предупреждения: Алибек, 24. Хатзидиакос, 52. Буркэ, 59. Сугавара, 69. Кулио, 74.

Судья: Дюрье (Люксембург).

4 ноября. Алкмар. Стадион АФАС.

Группа H

«Омония» (Кипр) — «Базель» (Швейцария) — 1:1 (1:0)

Голы: Какуллис, 17 (1:0). Миллар, 57 (1:1).

«Омония» (Кипр): Фабиану (Узохо, 46), Губочан, Кику, Панайоту (А.Ланг, 15), Псалтис, Хорди Гомес, Харалампус (Дискеруд, 67), Дюриш, Захариу, Атьемвен (Тзионис, 46), Какуллис (Лоизу, 81).

«Базель»: Линднер, М.Ланг, Эрай Джемерт, Пельмар, Тавареш (Петретта, 61), Фрай, Касами (Малес, 46), Бюргер (Паласиос, 46), Миллар (Штокер, 85), Ндой (Фернандеш, 55), Артур Кабрал.

Предупреждения: Губочан, 26. Харалампус, 59. Фернандеш, 60. Эрай Джемерт, 65.

Судья: Мешков (Дмитров).

4 ноября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа D

«Раннерс» (Дания) — «Яблонец» (Чехия) — 2:2 (0:0)

Голы: Хаммерсхей-Мистрати, 46 (1:0). Кубиста, 53 — в свои ворота (2:0). Чванчара, 73 (2:1). Кратохвил, 83 (2:2).

«Раннерс»: Карльгрен, Копплин, Пизингер, Марксен, Каллесеэ, Тибблинг (Анкерсен, 73), Хаммерсхей-Мистрати (Эго, 78), Йонсен, Камара (Лауэнборг, 73), Одей, Кехинде.

«Яблонец»: Гануш, Кроб, Зелены, Голик, Хюбшман, Кратохвил, Поважанец (Сурзын, 90+2), Кубиста, Малински (Смейкал, 90+2), Плештил (Ваничек, 88), Долежал (Чванчара, 63).

Предупреждения: Пизингер, 17. Каллесеэ, 37. Чванчара, 79. Кубиста, 89.

Удаления: Одей, 90+1. Кубиста, 90+4.

Судья: Гринфельд (Израиль).

4 ноября. Раннерс. Стадион «AutoC Park Randers».

Группа C

«Заря Лг» (Украина) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 2:0 (0:0)

Голы: Захеди, 87 (1:0). Сайядманеш, 90+5 (2:0).

«Заря Лг» (Украина): Мацапура, Вернидуб, Фаворов, Имереков, Снурницын (Жунинью, 71), Хомченовский, Булеца (Алефиренко, 90), Цвек, Лунев (Кристиан, 78), Сайядманеш, Захеди.

«ЦСКА Сф» (Болгария): Бузатто, Маттей, Лам, Жеферсон, Мазику, Турицов, Юга (Крастев, 89), Кэри, Вилдсхут (Бай, 72), Кайседо (Ахмедов, 83), Йомов.

Предупреждения: Вернидуб, 56. Снурницын, 70. Захеди, 76.

Судья: Вильянен (Финляндия).

4 ноября. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».

Группа F

«Линколн» (Гибралтар) — «Слован Бр» (Словакия) — 1:4 (1:2)

Голы: Грин, 17 (0:1). Грин, 25 (0:2). Р.Чиполина, 45+3 (1:2). Чаврич, 67 (1:3). Мраз, 71 (1:4).

«Линколн» (Гибралтар): Солер, Уайсмэн, Дж.Чиполина (Яхая, 75), Р.Чиполина (Саджент, 86), Бритто (Аньон, 54), Тоскано, Уокер, Торилья, Роса, Кике Гомес (Окран, 86), Карралеро (Араиса, 75).

«Слован Бр» (Словакия): Хован, Кашия, Медведев, Божиков (Грнчар, 84), Абена, Канкава, Рабиу (Вайсс, 76), Змрхал, Чаврич (Да Сильва, 85), Хенти (Мраз, 58), Грин (Уче Агбо, 76).

Предупреждения: Торилья, 12. Канкава, 60. Кике Гомес, 63. Абена, 84.

Судья: Карлссон (Швеция).

4 ноября. Гибралтар. Стадион «Виктория».