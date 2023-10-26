Голы Языджи и Кабеллы помогли «Лиллю» обыграть «Слован» в Лиге конференций

«Лилль» обыграл «Слован» в матче третьего тура Лиги конференций — 2:1.

На 23-й минуте Александр Чаврич вывел «Слован» вперед. Юсуф Языджи сравнял счет в матче на 68-й минуте. Реми Кабелла вывел «Лилль» в лидеры на 82-й минуте.

«Лилль» вышел на первое место в группе A, набрав 7 очков. «Слован» — второй (6 очков).

В параллельном матче «Астон Вилла» разгромила «АЗ» (1:4), «Фенербахче» обыграл «Лудогорец» (2:1), «Гент» разгромил «Брейдаблик» (5:0), «Брюгге» обыграл «Лугано» (3:1).