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26 октября, 21:38

Голы Языджи и Кабеллы помогли «Лиллю» обыграть «Слован» в Лиге конференций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Лилль» обыграл «Слован».
Фото Reuters

«Лилль» обыграл «Слован» в матче третьего тура Лиги конференций — 2:1.

На 23-й минуте Александр Чаврич вывел «Слован» вперед. Юсуф Языджи сравнял счет в матче на 68-й минуте. Реми Кабелла вывел «Лилль» в лидеры на 82-й минуте.

«Лилль» вышел на первое место в группе A, набрав 7 очков. «Слован» — второй (6 очков).

Лига конференций. Группа A
26 окт, 19:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Слован Бр

В параллельном матче «Астон Вилла» разгромила «АЗ» (1:4), «Фенербахче» обыграл «Лудогорец» (2:1), «Гент» разгромил «Брейдаблик» (5:0), «Брюгге» обыграл «Лугано» (3:1).

Лига конференций. Группа A
26 окт, 19:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
3:0
Олимпия Л
Лига конференций. Группа B
26 окт, 19:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
5:0
Брейдаблик
Лига конференций. Группа C
26 окт, 19:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Балкани
1:2
Астана
Лига конференций. Группа D
26 окт, 19:45. Letzigrund (Цюрих)
Лугано
1:3
Брюгге
Лига конференций. Группа E
26 окт, 19:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
1:4
Астон Вилла
Лига конференций. Группа H
26 окт, 19:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
3:1
Лудогорец

Источник: Таблиц Лиги конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Лилль
ФК Слован
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