В матче «Зенит» — «Спартак» такой пенальти не назначили. А ПАОК победил благодаря фолу на Оздоеве

На 90+3-й минуте матча 3-го тура Лиги конференций «Абердин» — ПАОК (2:3) защитник шотландской команды Слободан Рубежич в своей штрафной площади попал шипами в верхнюю часть бутсы Магомеду Оздоеву. Удар получился скользящим, поначалу австрийский судья Себастиан Гисхамер не зафиксировал фол. Но в его действия вмешался видеоарбитр — соотечественник Алан Кияс.

Фол в матче «Абердин» — ПАОК.

После этого Гисхамер посмотрел повтор эпизода, изменил свое решение, вынес Рубежичу предупреждение и назначил 11-метровый удар в пользу гостей. Штефан Шваб его реализовал и принес победу греческой команде.

Этот эпизод очень похож на тот, что вызвал многочисленные споры минувшей весной в нашем футболе. На 38-й минуте чемпионского матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2) защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан поступил точно так же, как Рубежич: ударил шипами в верхнюю часть бутсы Кейта Бальде. Удар тоже получился скользящим.

Фол в матче «Зенит» — «Спартак».

Арбитр Павел Кукуян, находившийся не в лучшей позиции, фол на спартаковце не зафиксировал и пенальти в ворота «Зенита» не назначил. Видеоассистент Сергей Иванов не увидел в действиях Ренана нарушения правил и не вмешался в работу судьи.

Экспертно-судейская комиссия в ответ на обращение «Спартака» поддержала судей: «Контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» № 77 Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» № 9 Кейта Бальде... имел случайный характер... Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остается на ноге соперника, и что атакующий игрок уже завершил свое действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи».

Выходит, австрийцы ошиблись: пенальти за фол на Оздоеве назначен ошибочно и ПАОК победил незаслуженно? Или у Роберто Розетти и его коллег из УЕФА другое мнение?