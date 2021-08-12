Леонид Слуцкий: «Что-то анализировать после такой концовки тяжело»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:1).

«Весь драматизм ситуации в последних секундах матча. Что-то анализировать после такой концовки тяжело.

Не согласен, что «Ракув» доминировал. По Самошникову: первой желтой не было, а вторая карточка является более ключевой.

Пенальти бил Хакшанабнович, потому что в отсутствие Деспотовича он исполняет пенальти», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с бельгийским «Гентом».