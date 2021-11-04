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Конте одобрили визу, он сможет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Витессом»

14:43
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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сможет руководить командой во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Витесса», сообщает журналист Daily Standard Дэн Килпатрик.

Итальянскому специалисту одобрили рабочую визу, он сможет находиться в технической зоне во время встречи.

Конте возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября.

Матч «Тоттенхэм» — «Витесс» состоится сегодня, 4 ноября, начало встречи — в 23.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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