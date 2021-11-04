Болельщики «Кайрата» почтили память спортивного журналиста перед матчем Лиги конференций
18:47
Перед матчем Лиги конференций «Кайрат» — «Карабах» болельщики клуба из Алма-Аты почтили память спортивного журналиста Евгения Гайдамакина. Они продемонстрировали баннер с его изображением.
Казахстанский журналист умер в возрасте 39 лет. Он был автором YouTube-канала Sports True. Работал в газете «Караван» и на сайте «Наш спорт».
На данный момент в матче продолжается первый тайм. Счет равный — 0:0.
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