Болельщики «Кайрата» почтили память спортивного журналиста перед матчем Лиги конференций

Перед матчем Лиги конференций «Кайрат» — «Карабах» болельщики клуба из Алма-Аты почтили память спортивного журналиста Евгения Гайдамакина. Они продемонстрировали баннер с его изображением.

Казахстанский журналист умер в возрасте 39 лет. Он был автором YouTube-канала Sports True. Работал в газете «Караван» и на сайте «Наш спорт».

На данный момент в матче продолжается первый тайм. Счет равный — 0:0.