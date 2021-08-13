Колосков отреагировал на провал «Рубина» и «Сочи» в еврокубках

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций.

— Меня огорчили эти результаты и эта игра прежде всего, — начал Колосков. — Мы поражениям уже не удивляемся. В сезоне-2019/20 ни одна команда не вышла в плей-офф. В результате мы скатились с шестого места на седьмое. В сезоне-2020/21 «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы и тут же проиграл. В нынешнем сезоне ни одна команда не вышла в заключительный круг квалификации. Причем руководители наших клубов вкладывают большие деньги в приобретение футболистов, которые становятся все дороже и дороже. Но результат один и тот же — выступаем крайне неудовлетворительно.

Проблема не в том, что мало или много команд, осень-весна или весна-осень, легионеров мало или много. Счет на табло. Как они готовятся? Команды, против которых мы играли, даже не сыграли ни одной официальной игры. У нас уже начался чемпионат, и по логике у нас должно было быть преимущество. Но нет.

— Нас обогнала Шотландия в таблице коэффициентов УЕФА, теперь мы там на девятой строчке. Что нам нужно делать, чтобы хотя бы не опуститься еще ниже?

— Надо выигрывать! А для того чтобы выигрывать, надо больше готовиться. Чтобы не опускаться, надо выигрывать, а для побед нужно больше тренироваться. Для меня это аксиома.

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.