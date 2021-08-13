Колосков сравнил провалы российских команд в еврокубках с количеством часов тренировок Холанна в 17 лет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ», нужны ли российскому футболу новые реформы после очередного провала российских команд в еврокубках.

— Сколько у нас уже всего меняли? Разговоров было много. Это все сопутствующие факторы. Вспомните, когда нас убеждали, что после перехода на осень-весна мы тут же начнем выигрывать и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и все остальное... И где мы? Играем мы все хуже и хуже.

Главный фактор — это тренировочный процесс. На него нужно обратить внимание. Я вам приведу пример: было интервью с руководителем детско-юношеского отдела федерации футбола Норвегии, в котором он приводит факт, что Холанн в 17 лет тренировался 20 часов в неделю. Спросите у наших тренеров в РПЛ, кто из них тренирует 20 часов в неделю? Думаю, что ответ будет понятен.

— У нас сейчас единственный клуб в Лиге чемпионов — это «Зенит». На данный момент это наш уровень?

— Конечно! Соревнования объективно отражают уровень развития клубного футбола.

Московский «Спартак» вылетел из квалификационного раунда Лиги чемпионов после поражения в ответном матче португальской «Бенфике» (0:2).

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия). Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.