Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив восьмую строчку Шотландии.

«Печальное положение нашего футбола. Нужно начать развивать детский футбол. Это проблема и лимита, и детского футбола. Комплексная проблема. У нас сейчас самое слабое поколение за последние десятки лет. Тот же Слуцкий играет с теми футболистами, которые у него есть. Новые отличные игроки не могут появиться в одночасье. Должна быть очень широкая программа по выращиванию качественных футболистов, которая захватит все слои населения. Для этого футбол должен преподаваться в школах на уроках физкультуры. Тогда поколение будет этим интересоваться и пойдет играть в детские школы. Школ этих должно быть очень много по всей стране, чтобы дети могли выбирать», — сказала Смородская «СЭ».

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.