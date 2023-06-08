Бираги: «Трудно описать словами чувства игроков «Фиорентины»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Очень тяжело проигрывать так. Трудно описать словами наши чувства. Внутри опустошение. Мы были главными действующими лицами на поле, но играли для города, для болельщиков, для людей, которые приехали сюда после поражения в финале Кубке Италии, чтобы показать нам, как важна для них «Фиорентина». Очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для них», — цитирует пресс-служба УЕФА Бираги.

Это четвертый раз, когда «Фиорентина» проиграла в финале еврокубкового турнира. Итальянской команде удалось победить только в 1961 году в финале Кубка обладателей кубков.