Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча «Олимпика» против «Фейеноорда»

Главный тренер «Олимпика» Хорхе Сампаоли рассказал, чего ждет от ответного полуфинала Лиги конференций против «Фейеноорда».

«Надо закрепиться на чужой половине поля, больше владеть мячом и контролировать ход матча. Мы часто проделывали это в этом сезоне и потому по-прежнему продолжаем борьбу. Если будем чересчур агрессивны, рискуем потерять нужный ритм. У нас есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.