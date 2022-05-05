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Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча «Олимпика» против «Фейеноорда»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Олимпика» Хорхе Сампаоли рассказал, чего ждет от ответного полуфинала Лиги конференций против «Фейеноорда».

«Надо закрепиться на чужой половине поля, больше владеть мячом и контролировать ход матча. Мы часто проделывали это в этом сезоне и потому по-прежнему продолжаем борьбу. Если будем чересчур агрессивны, рискуем потерять нужный ритм. У нас есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

ФК Олимпик (Донецк)
Хорхе Сампаоли
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