Моуринью рассказал об ожиданиях от матча «Ромы» с «Лестером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед предстоящим матчем полуфинала Лиги конференций с «Лестером» высказался о наставнике «лис» Брендане Роджерсе.

«То, что делает «Лестер» — невероятно. То, что они сделали, выиграв АПЛ в 2016 году, потрясающе. Этот клуб просто потрясающий.

Брендан меня не удивляет. В «Ливерпуле» люди забывают, что он сделал с гораздо меньшими ресурсами, чем у есть у «Ливерпуля» сейчас. Надеюсь, что завтра будет удачным для нас, а не для них», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч «Рома» — «Лестер» состоится 5 мая. Начало — в 22.00 мск. В первой встрече команды сыграли со счетом 1:1.