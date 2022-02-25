Лига конференций: «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

«Базель», за который на правах аренды из ЦСКА выступает российский форвард Федор Чалов, сыграет с французским «Марселем».

Норвежский «Буде-Глимт», где играет российский вратарь Никита Хайкин, встретится с нидерландским АЗ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций:

«Марсель» — «Базель»

«Лестер» — «Ренн»

ПАОК — «Гент»

«Витесс» — «Рома»

ПСВ — «Копенгаген»

«Славия» Прага — ЛАСК

«Буде-Глимт» — АЗ

«Партизан» — «Фейеноорд»

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 10 марта, ответные игры состоятся 17 марта.