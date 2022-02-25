Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 15:22

Лига конференций: «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Иван Торопцев
Корреспондент

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

«Базель», за который на правах аренды из ЦСКА выступает российский форвард Федор Чалов, сыграет с французским «Марселем».

Норвежский «Буде-Глимт», где играет российский вратарь Никита Хайкин, встретится с нидерландским АЗ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций:

«Марсель» — «Базель»

«Лестер» — «Ренн»

ПАОК — «Гент»

«Витесс» — «Рома»

ПСВ — «Копенгаген»

«Славия» Прага — ЛАСК

«Буде-Глимт» — АЗ

«Партизан» — «Фейеноорд»

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 10 марта, ответные игры состоятся 17 марта.

Федор Чалов
Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Марсель
1

Читайте также

В Кремле отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж
Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли
В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу
«Рассчитывал на другой исход. Я расстроен». Боярский — о переносе финала Лиги чемпионов
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Принимать справедливые решения не сложно». Гурбанов — о просьбе отменить гол, забитый рукой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости