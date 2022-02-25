Лига конференций: «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.
«Базель», за который на правах аренды из ЦСКА выступает российский форвард Федор Чалов, сыграет с французским «Марселем».
Норвежский «Буде-Глимт», где играет российский вратарь Никита Хайкин, встретится с нидерландским АЗ.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций:
«Марсель» — «Базель»
«Лестер» — «Ренн»
ПАОК — «Гент»
«Витесс» — «Рома»
ПСВ — «Копенгаген»
«Славия» Прага — ЛАСК
«Буде-Глимт» — АЗ
«Партизан» — «Фейеноорд»
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 10 марта, ответные игры состоятся 17 марта.
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