Губерниев: «Слуцкий много сил тратил на комментарии. Нас уже польская деревня обыгрывает»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив восьмую строчку Шотландии.

«Думал, что, лежа на дне, мы оттолкнемся, но оказалось, что мы запутались в водорослях и медузах. Надеемся, что у нас будет свой капитан Немо, который всю эту тяжелую картину выведет в сторону солнца, воздуха и света. Очень хотелось бы, чтобы этим человеком был Валерий Карпин. Там еще и Сан-Марино поджимает. Нужно быть максимально осторожными с ними. У них есть почтальоны, которые способны очень круто разносить письма и тренироваться на своих велосипедах. Люксембург и Лихтенштейн уже в футбол играть научились. Они где-то рядом с великой Шотландией. А мы и Сан-Марино где-то рядом. Косово тоже нас может напрягать до самого последнего момента», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий много сил тратил на комментарии.

«Я все жду каламбуров от Леонида Викторовича Слуцкого. Нас уже польская деревня обыгрывает. Он много сил тратил на комментарии, а действующий тренер должен больше работать с командой. Хочу сказать: «Ох, Леонид Викторович», — добавил Губерниев.

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.