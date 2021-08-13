Вилков о вылете «Рубина» из еврокубков: «Раньше в клубе работали профессионалы, не ноющие на судейство»

Российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал «СЭ» вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций.

«Рубин» — это клуб с большой историей. Чемпион страны, обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов. В то время работали люди — большие профессионалы. Бердыев, Айбатов, и другие, не ноющие на судейство. И результат был и в России, и в Европе! На фоне качественной работы бригады Карасева на Евро и в матче Суперкубка, наши клубы выглядят тоскливо! Будем верить и надеяться на взаимное уважение клубов к судьям в России и хороший результат нашей сборной и клубов в Европе!", — сказал Вилков «СЭ».

Также Вилков высказался о вылете «Сочи» из Лиги конференций.

«Сочи» отдельная тема. Молодой клуб за короткий срок достиг высоких результатов, на равных играет с «Партизаном». Сам работал на этом стадионе, трибуны гонят местный клуб вперёд покруче многих фан-секторов топ клубов! За сочинцев не стыдно! Федотов — мужик, Нобоа считаю одним из лучших легионеров в России, Терехов хоть и неудобный для судей, но качественный игрок, сделавший дубль в матче. Судил его ещё по ФНЛ в Астрахани. Цаллагов — адекватный, жалко не забил пенальти! Жаль «Сочи», играли хорошо!", — добавил Вилков.

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.